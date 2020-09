E l'intreccio di mercato è servito, stavolta tra Juve e Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i Colchoneros hanno messo gli occhi sullo stesso Suarez e soprattutto su Edinson Cavani, ancora in cerca di nuovi (e ricchi) palcoscenici. L'entourage del Matador ha parlato con l'Atleti, il cui acquisto di un nuovo attaccante dipende dal futuro di Diego Costa: solo in caso di partenza dell'ex Chelsea, infatti, partirebbe l'assalto a una nuova punta. Un valzer di attaccanti che potrebbe liberare, a quel punto, anche Alvaro Morata. Lo spagnolo tornerebbe volentieri a Torino, ma a Madrid hanno le idee chiare: servono soldi, tanti soldi. Denaro che la Juve non può garantire, così come appare in salita l'ipotesi di uno scambio con Douglas Costa. Per una Juve che aspetta e lavora: meno di dieci giorni al debutto con la Sampdoria, Pirlo attende ancora il suo nuovo bomber...