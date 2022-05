Debutterà lunedì sera nel match casalingo contro la Lazio la nuova divisa home della Juventus per la stagione 2022-23, presentata ieri dopo le anticipazioni delle scorse settimane. In realtà il nuovo kit, disegnato con una grafica che parte dalla forma geometrica del triangolo, farà il suo esordio già quest'oggi: le prime a indossarlo, infatti, saranno le Women nella sfida odierna in casa del Milan, che chiuderà la loro stagione di Serie A terminata con la conquista del quinto scudetto consecutivo.