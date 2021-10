All'andata a Rotterdam è finita 1-1 con la punizione di Van Hooijdonk a pareggiare il gran gol di Camoranesi. Al ritorno la Juventus vuole fare bottino pieno al Delle Alpi, e riesce nel suo intento. Fase a gironi della Champions League 2002-2003,centravanti ex Parma che in bianconero fu una riserva di extralusso per Del Piero e Trezeguet. Una stagione che si sarebbe conclusa con la finale di Manchester persa ai rigori col Milan, e che passò anche da quella vittoria sul Feyenoord.