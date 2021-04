La Juventus, in questa data del 14 aprile, nella sua storia ha giocato due volte contro l'Inter, rispettivamente 42 e 20 anni fa.

Nel 1979 a San Siro furono i nerazzurri a prevalere: il vantaggio di Antonello Cuccureddu fu ribaltato da Beppe Baresi ed Evaristo Beccalossi. Risultato: 2-1.

La Juve si sarebbe vendicata nel 2001: Alessio Tacchinardi, Pippo Inzaghi (al suo ultimo gol in bianconero!) e Alex Del Piero fanno esultare il Delle Alpi, con un rigore di Vieri che valse solo per le statistiche finali. Risultato: 3-1.