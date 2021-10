La Juventus si è trovata per due volte, nella propria storia, a disputare il derby della Mole contro il Torino nella data di oggi. il 28 ottobre. Accadde a pochi anni di distanza, all'epoca del calcio ancora in bianco e nero.e raggiunto non senza qualche difficoltà: al vantaggio granata di Dionisio Arce rispose infatti Raul Conti nel finale. Una stracittadina piemontese-sudamericana!