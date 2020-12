Juventus e Milan, sfida sul mercato: secondo il Sun, i due club italiani si contendono Odsonne Edouard, attaccante del Celtic. Edouard è anche il nome di Michut, altro nome in orbita bianconera. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, anche la Juventus ha messo gli occhi su Michut. Il giovane centrocampista del PSG ribattezzato 'nuovo Verratti' è seguito inoltre da Barcellona e Manchester City, interessate al calciatore che è considerato uno dei più promettenti del calcio mondiale. Classe 2003, ​Michut non avrebbe ancora firmato il primo contratto da professionista con il club francese e può arrivare in "stile Coman".