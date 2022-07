"In giornata, come succede sempre durante le trasferte milanesi, Cherubini avrà una agenda ricca di appuntamenti". E' quanto scrive Tuttosport, che sottolinea le mosse bianconere per il futuro della difesa: "Nuovi contatti sono previsti anche per Gleison Bremer (ieri Cherubini e Vagnati sono stati avvistati nello stesso ristorante, ma in tavoli diversi: l’Inter resta in pole) e Gabriel (Arsenal), i quali restano le principali alternative a Koulibaly. In lista anche Presnel Kimpembe e Thilo Kehrer (entrambi del Psg) e Manuel Akanji (Borussia Dortmund). Alla Continassa, in caso di addio di De Ligt, puntano a due colpi in difesa: un profilo esperto e uno giovane. Antenne dritte anche sul costoso Benoit Badiashile (Monaco) e Rafa Marin (Real Madrid B)".