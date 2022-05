La Juventus viaggia e fa mercato. Siamo ancora a maggio, la stagione sta per finire, eppure la Juve ha appena chiuso la due giorni di appuntamenti londinesi necessaria per provare a rifarsi il look. Al primo posto tra i nomi c'è Gabriel, numero uno tra gli eredi di Giorgio Chiellini, per cui ci sono stati anche contatti con l’Arsenal. 24 anni e già una buona esperienza internazionale, grazie anche al Lille. Ed è il mancino che mancherà alla Juve. Ai Gunners non dispiacciono Arthur (già vicino a gennaio) e Weston McKennie, entrambi sacrificabili dalla Juventus, ma - scrive Tuttosport - alla Continassa si sono informati anche su un altro giocatore di Mikel Arteta: quel Thomas nel mirino fin dai tempi dell’Atletico Madrid. Tanti i discorsi sul tavolo. L'Arsenal sembra più disponibile a monetizzare la cessione di Gabriel in caso di mancata qualificazione alla Champions, che dipenderà da... Antonio Conte, ora quarto in classifica.



IL RITORNO DI FIAMMA - Intanto, sempre da Londra, arriva un altro nome. Stando a quanto filtra da fonti inglesi, la Juventus ne ha approfittato per riattivarsi su Emerson Palmieri, vecchio pallino sempre di moda. 27enne terzino sinistro campione d’Europa con il Chelsea e con l’Italia dopo un anno in prestito a Lione, può rientrare al posto di Alex Sandro. Ha il contratto in scadenza nel 2023.