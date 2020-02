"Juve? Perché no" ecco il messaggio lanciato dall'agente di Jorginho, centrocampista della nazionale italiana e del Chelsea che, sotto la guida di Maurizio Sarri ha trovato la massima consacrazione. Così, con la Juve che studia un futuro anche senza Miralem Pjanic (se arriva l'offerta giusta) o con il bosniaco non più regista del centrocampo, ecco che spunta il nome dell'italobrasiliano ex Napoli e Verona. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il colpo Jorginho sarebbe comunque svincolato dalle intenzioni della Juventus di prendere Paul Pogba dal Manchester United.