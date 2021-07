Il mercato in entrata della Juventus quest'anno sarà piuttosto parco, bisogna ragionare step by step e attendere anche le cessioni. E la priorità attualmente è il centrocampista (qualcuno ha detto Locatelli?) ma in seconda battuta c'è un attaccante.Un profilo che già nell'ultimo anno è stato inseguito e mai agguantato.Da Calciomercato.com ci arriva l'elenco dei 5 nomi papabili, divisi in due categorie:"L'idea che rimbalza dal Brasile è quella di un Kaio Jorge che il Santos potrebbe dover vendere entro l'estate per evitare di perderlo a zero a dicembre. Le alternative portano a cavalli di ritorno come Gianluca Scamacca trattato a lungo lo scorso inverno e mai realmente concretizzatosi.""Arek Milik, al Marsiglia dopo l'addio al Napoli ma con promessa di ritorno in Italia in caso di offerte, piace da tempo, così come Edin Dzeko il cui futuro alla Roma resta una grossissima incognita. Infine, ma qui servirà attendere le ultime battute del mercato, non va escluso a priori il nome di Mauro Icardi che il PSG potrebbe lasciar partire in prestito se arriverà a Parigi un'alternativa credibile."