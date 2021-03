La Juventus nella data di oggi, il 24 marzo, nella sua storia ha giocato due volte contro la Roma. La prima nel 1956: in una delle peggiori stagioni di sempre, al Comunale di Torino andò in scena uno scialbo 0-0. Curiosamente, l'altra sfida ai giallorossi in questo giorno è arrivata nel 1991, in un'altra annata sciagurata, quella di Maifredi allenatore: all'Olimpico di Roma, tuttavia, arrivò una vittoria per la Juve, decisa da un gol da centravanti vero di Pierluigi Casiraghi dopo una bella discesa di Galia sulla destra.