Dal sito ufficiale della Juventus:"A due giorni dall’amichevole con l’Atalanta, in programma sabato 14 agosto alle ore 20.30 all’Allianz Stadium, la Juve si è ritrovata questa mattina al Training Center dopo la doppia seduta della giornata di ieri suddivisa tra campo e palestra.Quella contro la formazione orobica sarà la quarta amichevole del pre-campionato dei bianconeri, sempre più focalizzati verso la data della prima uscita ufficiale della nuova stagione, quella contro l’Udinese.Tornando all’allenamento di questa mattina, la tattica è stata l’assoluta protagonista con focus sulle esercitazioni per reparto e di duello, prima di chiudere la sessione con una partitella.Domani è previsto un nuovo appuntamento per una seduta di lavoro mattutina, alla vigilia del match di sabato sera".