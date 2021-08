Dal sito ufficiale della Juventus:"Una nuova giornata di lavoro è terminata al Training Center. Dopo l’allenamento pomeridiano di ieri, questa mattina la squadra si è ritrovata per una doppia seduta.A meno di due settimane dalla prima gara ufficiale, quella in trasferta contro l’Udinese in programma sabato 22 agosto alle ore 18.30, i bianconeri continuano con determinazione e intensità la preparazione in vista del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.Prima di quella data, però, la Juve sarà attesa da un altro test impegnativo sabato 14 alle ore 20.30 all’Allianz Stadium contro l’Atalanta.Determinazione e intensità negli allenamenti, come anticipato, sono la giusta combinazione per arrivare pronti ai prossimi impegni. Il programma di lavoro odierno è stato diviso, infatti, in questo modo: lavoro con il pallone tra esercitazioni per reparti e partitelle a campo ridotto in mattinata, mentre nel pomeriggio il menu ha previsto una seduta in palestra.Domani l’appuntamento è fissato per il mattino, per la prime delle due sessioni".