"La Juventus, in attesa di capire come finirà il tormentone rinnovo con Paulo Dybala, si guarda intorno anche per rinforzare l’attacco. Tra le priorità c’è quella di confermare Alvaro Morata, attualmente in prestito, ma soltanto ottenendo uno sconto dall’Atletico Madrid (il riscatto è fissato a 35 milioni). Tra gli attaccanti giovani più apprezzati c’è sempre Giacomo Raspadori , 22enne campione d’Europa del Sassuolo". Così Tuttosport in edicola oggi, riassume le idee della Juventus per il suo attacco.