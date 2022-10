La Juventus interverrà pesantemente sul mercato a gennaio dove serviranno almeno due colpi nel reparto difensivo. Piace molto N'Dicka dell'Eintracht per rinforzare la batteria dei centrali mentre potrebbe essere anticipato il colpo per il sostituto di Alex Sandro con Parisi dell'Empoli e Grimaldo del Benfica in cima alla lista. Lo riporta calciomercato.com.