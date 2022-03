Ci sono altri due azzurri della Nazionale del ct Roberto Mancini nel mirino della Juventus: uno è Jorginho e l’altro è Emerson Palmieri . I due italo-brasiliani hanno il contratto in scadenza nel 2023 e sono di proprietà del Chelsea (il terzino è in prestito al Lione quest’anno). E' quanto scrive Tuttosport, che spiega: i bianconeri sono alla finestra. Se Jorginho è considerato l’acquisto ideale in caso di partenza di Arthur, Emerson Palmieri è il preferito per il dopo Alex Sandro .