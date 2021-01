Una settimana alla chiusura del mercato, una settimana di opportunità. La Juve cerca la famosa quarta punta, ma non solo. In un calciomercato atipico, povero ma creativo, i bianconeri vogliono rinforzarsi e colmare le lacune della rosa, tra profili low cost e soluzione last minute. Si è parlato di Graziano Pellé, di Fabio Quagliarella, si parla ancora di Scamacca, ma anche di Dzeko. Nel calderone degli attaccanti ci sono tanti nomi, diverse piste in attesa che una trattativa si scaldi. E in tutto questo la Juve è tornata a bussare al Bayern Monaco, con due idee. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato di un Douglas Costa pronto al rientro a Torino a fine stagione, perché ritenuto non utile in Baviera, ma questo non cambia le idee dei bianconeri, che potrebbero arrivare ad un aiuto importante per Andrea Pirlo.



LE IDEE - Come riporta calciomercato.com, ci sono due nomi caldi sull'asse Torino-Monaco di Baviera, entrambi da poter prendere in prestito. Primo Joshua Zirkzee, attaccante giovanissimo, che cerca continuità e minuti importanti tra i grandi. E la Juve potrebbe garantirgli più spazio di quello che sta trovando al Bayern, magari con un prestito di 18 mesi. Secondo Corentin Tolisso, ritorno di fiamma. Mai imprescindibile, può partire. E la Juve spinge, ci prova, già per gennaio, per quanto sia molto difficile convincere il Bayern a lasciarlo partire subito. Più possibilità per un'operazione estiva, ma in questa settimana molto può succedere.