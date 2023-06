La notizia è arrivata nella serata di ieri: laha raggiunto un accordo con Timothy, il "figlio d'arte" dell'ex Milan George che è stato designato come sostituto di Juan, pronto a giocare come quinto a destra nel 3-5-2. A parlarne è anche l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come per completare la trattativa manchi solo l'accordo con il, che potrebbe "accontentarsi" di 12 milioni di euro rispetto ai 15 pretesi inizialmente, ragionando su un prestito con obbligo condizionato.- La Juve, però, non guarda solo a destra. Come spiega sempre il quotidiano, i bianconeri hanno già trovato un'intesa anche con Fabiano, classe 2000 dell'per il quale, una volta ultimate uscite e dettagli, si potrà affondare il colpo inserendo nel pacchetto Filippo, di ritorno alla Continassa dopo il periodo di prestito al Monza. Con i toscani, comunque, possono essere anche altri i giocatori con cui intavolare una trattativa, in una direzione come nell'altra. Il mercato, insomma, sta entrando nella sua fase più calda.