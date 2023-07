Emilsta diventando il protagonista del mercato estivo 2023. Chi avrebbe mai pensato che un anno fa, quando si unì allo Spezia per 800.000 euro, sarebbe diventato così ambito?Al momento, però, si tratta solo di interesse e non sono ancora state avviate trattative concrete. Il motivo? La richiesta elevata da parte dello Spezia.Nonostante la retrocessione dello Spezia in Serie B, gli svedesi non accettano offerte inferiori ai 15 milioni di euro per Holm, almeno così si dice al Picco. Questa notizia non è positiva per Giuntoli e Marotta. Il nome di Holm è presente da tempo nelle loro liste di potenziali acquisti. L'amministratore delegato dell'Inter punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, in un'operazione simile a quella di Bellanova. I primi contatti tra le parti sono già stati avviati. Dall'altra parte,L'obiettivo è dividere il ruolo lasciato libero datra, motivo per cui ha incaricato i suoi osservatori di seguirlo attentamente.Oltre alla Serie A, anche due club della Premier League, allenati rispettivamente da De Zerbi e Moyes, hanno mostrato interesse per il ventitreenne. Hanno individuato in lui un potenziale talento su cui puntare. La volontà del giocatore è chiara: vuole trasferirsi e, dopo aver segnato 2 gol e fornito 1 assist in 20 presenze, nonostante una lesione ai tessuti molli nella regione inguinale, desidera completare una vera stagione di consacrazione. Al momento, l'Inter sembra essere in pole position per Holm, valutandolo 10 milioni di euro e proponendo diverse contropartite gradite allo Spezia. Ma l'asta è ancora aperta e alla fine ne resterà solo una..