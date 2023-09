Tutto si può dire, tranne che questa sosta sia stata tranquilla per la. Prima l'apprensione per l'infortunio di Federico(per il quale a stretto giro, fortunatamente, si è tirato un sospiro di sollievo), poi le voci relative a una presunta cessione della società, infine il grave caso di doping riguardante Paule "l'attacco" dell'ex capitano Leonardo, che ha scelto di andare per vie legali dopo l'esclusione dalla rosa. Insomma due settimane in cui non ci si è annoiati, per usare un eufemismo, ma che adesso dovranno essere dimenticate in fretta per concentrarsi sull'unica cosa che conta davvero: il campo, che metterà i bianconeri di fronte allaall'Allianz Stadium.A questo proposito è Sky Sport a fare un primo punto della situazione in merito alle possibili scelte di Massimiliano, che anche questa volta ha visto partire con le rispettive Nazionali un buon numero di giocatori. Stando all'emittente, sabato pomeriggio tra i pali dovrebbe rivedersi Wojciech, "protetto" dal solito muro brasiliano composto da, Gleison; sulle fasce agiranno Andreae Timothy(quest'ultimo rientrato alla Continassa solo da poche ore), mentre in mezzo al campo, al fianco di Manuele Adrien, sarà dato spazio a Nicolòper lasciare a riposo Fabio Miretti, reduce dagli impegni con l'Italia Under 21 in cui si è anche tolto la soddisfazione del gol. In attacco, invece, sono pronti a ricongiungersi Federicoe Dusan, che insieme hanno lasciato sensazioni più che positive nelle prime uscite stagionali. La strada sembra essere tracciata, Juve-Lazio sta già entrando nel vivo.