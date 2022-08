Dal sito ufficiale dellaDopo un giorno di riposo concesso al gruppo nella giornata di ieri, la Juve è tornata ad allenarsi per preparare il prossimo appuntamento ufficiale.I bianconeri scenderanno in campo lunedì 22 agosto, alle 20:45, a Genova per affrontare la Sampdoria (il match sarà diretto da Abisso, assistito da Palermo e Zingarelli, quarto ufficiale Cosso, VAR Banti, AVAR Lo Cicero) nella prima trasferta della nuova stagione.Nella sessione odierna il lavoro è stato totalmente focalizzato sulla tattica con esercitazioni sulla fase difensiva di squadra e sul possesso palla schierato per la manovra avanzata.Domani nuovo appuntamento al mattino e a seguire, alle 14:30, si terrà all’Allianz Stadium la conferenza stampa di presentazione di Filip Kostić, trasmessa LIVE su Juventus TV.