È passato poco più di un anno dall'addio alladi Paulo. Uno di quei saluti che probabilmente è rimasto nel cuore di tanti, tra le lacrime di uno stadium soldout per la gara contro la. Madama però non ha ancora trovato un giocatore in grado di sostituire al meglio l'argentino, nonostante la scelta di non rinnovargli il contratto. Inizialmente quel ruolo avrebbe dovuto ricoprirlo Angelma i risultati sono noti a tutti, culminati con l'addio dopo appena una stagione e nessuna grande prestazione.Alla Juve serve un fantasista, che arricchisca con estro e fantasia la manovra di costruzione. Qualcuno in grado di cambiare la partita con un guizzo. Nome caldo è quello di Domenicodel Sassuolo, appena un mese fa l'ad neroverde Carnevali svelava: "non capisco perché Berardi non piaccia alle big" ed ecco che la Vecchia Signora si è fatta sotto. Sullo sfondo resta il nome di Nicolò, che sognerebbe un trasferimento nella torino bianconera dal Galatasaray ma al momento sembra una pista fredda. Non è da escludere un nome a sorpresa, uno di quei colpi che lasciano tutti sorpresi, questa mattina ad esempio si è parlato di. Tutto da vedere insomma ma la Juventus è ancora alla ricerca di un sostituto di Paulo Dybala, lasciato andare un anno fa.