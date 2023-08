Come racconta Gazzetta, la prima conè stata così avvolgente da far tornare in mente la primadi Antonio Conte, quella che inaugurò il ciclo dei 9 scudetti consecutivi con una annata senza coppe europee e a tutto gas, con zero sconfitte e un effetto Stadium da brividi. «Sarà la prima in casa, lo stadio sarà pieno contro il Bologna – ha sottolineato Allegri - e noi dovremo essere bravi a trascinare il pubblico attraverso una bella gara. Giusto l’entusiasmo, ma servono anche calma ed equilibrio. Bisogna cavalcare questo ottimismo, ma senza esagerare: altrimenti ci facciamo male. Il calcio è bestiale».