. Un passaggio tutt’altro che banale che accompagnerà il club bianconero verso la programmazione della prossima stagione. Un passaggio da non sottovalutare perché per Massimilianosignifica molto anche in prospettiva futuro.Dopo i 90 minuti della Dacia Arena, la Juventus tornerà a Torino,. Ognuno porterà le sue ragioni: da una parte c’è un allenatore convinto di aver fatto il massimo e meritare di restare al timone; dall’altra ci sarà anche chi, come si racconta ormai da giorni, fa parte del partito del cambiamento. Non un muro contro muro, ma ognuno ha le sue ragioni e si cercherà di trovare una sintesi.Sul tavolo,Anche per questo la gara di Udine è fondamentale, perché definirà la classifica finale (Conference o Europa League) e quella che avrebbe potuto essere, ovvero il potenziale quarto posto senza penalizzazione e in attesa di quello che farà il Milan. Tutto questo, ribadendo come il gruppo sia passato attraverso una situazione inedita e complicata, gestita però nel migliore dei modi. Inoltre, risultati raggiunti avendo tra le mani, per la maggior parte della stagione, una Juventus molto diversa da quella costruita in estate in ragione dei tanti, ancora una volta troppi, infortuni e con il coraggio – qualcuno direbbe necessità -, di lanciare tanti giovani provenienti dalla Next Gen.Come detto,. Di chi è ancora scottato dal mancato accesso alla finale di Europa League considerata alla portata. Di chi pensa che, nonostante gli infortuni, con la rosa a disposizione si potesse fare qualcosa in più dal punto di vista del gioco espresso e dei risultati. A pesare, poi, sono diversi aspetti: la spaccatura nell’ambiente, tra lo spogliatoio e i tifosi, e, soprattutto,Ognuno dirà la sua e, come detto, si cercherà una sintesi.. Dopo l’azzeramento del CdA, questa è la sua Juventus, con i suoi uomini di fiducia nelle posizioni apicali del club.