Uno sguardo al passato per ricordarsi di cosa si era. Un insegnamento per il futuro, per capire quale strada percorre e dove andare. In poche parole: la Juventus deve puntare a vincere: lo insegna la storia e non potrebbe essere altrimenti. La serata-evento “” è stata l’occasione per rivedere tanti campioni che hanno segnato la storia del club bianconero e, per i tifosi, anche di parlare dellaattuale.La redazione di Tuttosport ha raggiunto, durante la serata, diversi tifosi bianconeri a cui ha fatto tre domande:Alessia Berrada - 1) Marchisio e Del Piero, è stata davvero una grande emozione. 2) La Juventus può e deve puntare al tricolore: la squadra è ottima, si può fare, non dobbiamo nasconderci. 3) Punto tantissimo su Vlahovic, è il più interessante in rosa.Alessia Bertoldo - 1) Del Piero, ovviamente, è il simbolo indiscusso della Juventus. 2) Perché no? La squadra è equilibrata, il gruppo mi pare molto solido. E non giocare in Europa ci potrà dare dei vantaggi, sperando che non si ripeta questa situazione. 3) Vlahovic è l’uomo che farà la differenza!Andrea Caferro - 1) Il capitano: Del Piero è la Juve! 2) Assolutamente sì: non siamo attrezzati come le milanesi, ma alla Juventus puntare al titolo è d’obbligo, rientra nel nostro dna! 3) Mi auguro Chiesa, sono certo abbia voglia anche lui voglia di entrare nella storia bianconera. E, poi, a giugno ci sono gli Europei...Alessio Castagna - 1) Rivedere Marcello Lippi resta sempre l’emozione più grande. 2) La Juventus deve puntare allo scudetto ogni anno, anche se poi ci vogliono alcuni incastri giusti. Ma il ritorno della curva darà una grande mano alla squadra. 3) Voto Chiesa, il più affidabile.Andrea Lees - 1) Rivedere l’eleganza di Zidane non ha prezzo. E poi Conte: quella della Juventus è la sua maglia. 2) Certamente sì, ma non bisogna nemmeno sopravvalutare troppo una rosa ricca di giovani. 3) Chiesa, ma se torna quello dell’anno scorso dico anche Rabiot.Alessandro Lucenti - 1) Del Piero: spero che la Juventus gli affidi prima o poi un ruolo importante in società. 2) Per il tricolore ci siamo anche noi: non essere in Champions deve darci ancora più rabbia! 3) Dobbiamo affidarci a Chiesa e Vlahovic, non c’è alternativa.Davide Messina - 1) Sicuramente Alex Del Piero, ma che emozione vedere Lippi, Zidane e Platini tutti insieme. 2) No, quest’anno no: la rosa è troppo giovane, c’è bisogno di un po’ di pazienza prima di tornare a vincere 3) Chiesa: passa tutto dalla sua continuità.Alessandro Nastasi - 1) Del Piero, Zidane, Platini e Lippi: per sempre nel cuore! 2) Dico di sì: la Juventus quest’anno può puntare al titolo. 3) Dico DV9: quando sta bene sa essere determinante come pochi altri nel nostro campionato.Ugo Piave - 1) Ho rivisto con immenso piacere Antonio Conte. 2) Con un rinforzo che possa rimpiazzare Pogba a gennaio, lo scudetto diventa possibile! 3) Chiesa è il giocatore più importante della nostra rosa: va valorizzato al massimo.Fabio Rossini – 1) Zidane: non lo vedevo dai tempi in cui regalava magie in campo. 2) Non vedo corazzate imbattibili in giro: ci credo eccome!. 3) Sarò banale, ma tanto passa da Chiesa e Vlahovic: se continueranno a segnare come nelle prime giornate...Emanuele Scorsone - 1) Gli eroi dell'ultima Champions: penso a Ravanelli, Del Piero, Conte, Peruzzi, Ravanelli, Di Livio. Non li dimenticherò mai! 2) La Juventus è obbligata a vincere, sempre. 3) Chiesa nel calcio moderno è una pepita d'oro.Stefano Strazzulla - 1) Quando c'è Del Piero, tutti gli altri stanno un gradino sotto. 2) La Juventus deve puntare al tricolore: senza coppe è un obbligo provarci. 3) Chiesa ha un altro passo rispetto agli altri, ma punto anche su Vlahovic.Simone Tamburi - 1) I francesi, innanzitutto: Platini e Zidane! 2) Forse è ancora presto, dipenderà dalle altre: se nessuna scappa via... 3) Razionalmente dico Chiesa, anche se il cuore mi porta a suggerire Gatti: che grinta e che voglia di vincere ogni volta in campo...