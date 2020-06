La Juventus potrebbe salutare, dopo appena una stagione, Adrien Rabiot. Il francese non ha brillato in campo, ancor meno ha fatto fuori nel finale di quarantena, così i bianconeri potrebbero ascoltare le offerte. In primis, quelle che potrebbero arrivare dall'Everton di Carlo Ancelotti, che come riporta il Liverpool Echo sarebbe intenzionato a fare sul serio per il francese. Non c'è, però, solo l'Everton, ma anche il Manchester United; la Juventus spera che Rabiot possa rivelarsi un'utile pedina per far scendere il prezzo di Paul Pogba.