Come racconta Gazzetta, per la prima volta quest’anno,: «Scudetto? Nessuno si rifiuta di parlarne, ma bisogna avere chiaro che l’obiettivo è entrare tra le prime quattro». Il solito pragmatismo, anche se di settimana in settimana a Torino sembra ci credano sempre un po’ di più. E allora ecco che Max si traveste da pompiere: «L’esperienza col Sassuolo ci avrà insegnato qualcosa: dobbiamo restare compatti ed equilibrati al di là dell’euforia esterna. Non dobbiamo pensare che andremo primi in classifica ed essere presuntuosi». In effetti, anche a Reggio Emilia la Juventus aveva l’occasione di conquistare momentaneamente la testa della classifica e finì per cadere rovinosamente. Da quel ko contro i neroverdi, però, la Signora è uscita rinforzata, “tosta”.