3









Nei prossimi giorni Maurizio Sarri e la Juventus delineeranno il futuro ma il destino del tecnico toscano sembra già segnato. E tra i tanti nomi che si fanno in ottica panchina ce ne sono due che hanno del clamoroso. Due ritorni, difficili ma non da escludere, per tentare l'assalto al decimo scudetto di fila e ovviamente all'agognata Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli ottimi rapporti tra Allegri e Agnelli non escludono un ritorno del livornese sulla panchina bianconera mentre per sportmediaset non è da escludere il ritorno di Antonio Conte.