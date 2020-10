1









Rischia di essere "la domenica perfetta" per alcuni tifosi della Juve (i più cattivelli…). Il motivo? Una notizia sicura, ovvero la cessione di Daniele Rugani al Rennes già ufficializzata, e altre due possibili: il 3-0 a tavolino sul Napoli, alla luce di quanto si sta verificando con il caos che regna in casa azzurra, e un altro trasferimento molto atteso, quello di Mattia De Sciglio al Lione. Il difensore ex Milan non è mai entrato nei cuori dei sostenitori bianconeri, e in molti, appreso del suo probabile spostamento in Francia, su Twitter e Instagram in queste ore stanno esultando come per una vittoria…