"Ce lo hanno chiesto già a fine mercato estivo del 2021. Però non c'era tempo per imbastire una trattativa e alla fine presero Kean. Poi non ho più avuto contatti, ma abbiamo un ottimo rapporto: se vuole Raspadori, però, deve rassegnarsi a spendere". Questo, il retroscena raccontato dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a La Gazzetta dello Sport.