Iniziano a sciogliersi i nodi della questione rinnovi in casa Juventus. La prima decisione è stata presa sul caso più scottante, quello di Paulo Dybala a cui non è stato proposto un nuovo contratto. La prima firma, invece, porta il nome di Mattia Perin, il cui rinnovo fino al 2025 è stato ufficializzato ieri. Per quel che riguarda gli altri, si continuerà a lavorare nelle prossime settimane, ma è già possibile fare un bilancio, uno stato delle cose, ad oggi.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo a firmare il suo rinnovo con la Juventus dovrebbe essere Mattia De Sciglio, possibile un incontro di chiusura già nella prossima settimana: per lui, e ormai non è una novità, offerta al ribasso dal club bianconero.



Più complicata, invece, la situazione legata a Cuadrado, su cui la Rosea scrive: “Ancora da chiarire la situazione di Juan Cuadrado, che nonostante l’opzione automatica per il rinnovo di un anno che scatta a 40 presenze (raggiunte con il Cagliari) non è certo di restare perché il club vorrebbe ridiscutere l’ingaggio, spalmando i 5 milioni su 2 stagioni”. Per quel che riguarda Bernardeschi, invece, tutto tace, soprattutto lato Juventus che non ha ancora presentato la sua offerta di rinnovo.