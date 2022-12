La tanto attesa vigilia di Natale è arrivata e tra un camino acceso e tombolate in famiglia, i tifosi juventini sperano e sognano di poter continuare sulla stessa onda sulla quale si era concluso il finale della prima parte di stagione. Soprattutto in virtù dei giocatori che giorno dopo giorno stanno facendo rientro alla Continassa, permettendo così a Max Allegri di poter contare sulla disponibilità dell'intero organico, o quasi.- Già, perchè ora che anche Paul Pogba si è riunito al gruppo, in casa Juve si attendono solo i rientri dei due Campioni del Mondo Paredes e Di Maria, oltre all'altro finalista Adrien Rabiot. Se escludiamo i giorni festivi, Madama potrà infatti contare anche sul pieno recupero di Federico Chiesa e sulla presenza dei brasiliani Danilo, Alex Sandro e Bremer a partire dal 27 dicembre, con quest'ultimo che ha ripreso ad allenarsi individualmente nella serata di ieri.