Come racconta Calciomercato.com, per Perin il futuro è davvero indecifrabile. A Mattia non dispiacerebbe continuare a difendere i pali del club che l'ha cresciuto ma non tutto dipende da lui. Da tempo Perin ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, intenzionata a puntare sull'ex allievo di Gasperini per fronteggiare l'eventuale partenza di Gollini verso la Premier League. Una chiamata a cui il 27enne pontino difficilmente saprebbe resistere, vista anche la prestigiosa vetrina internazionale che il club orobico riuscirebbe a garantirgli nell'anno che porta agli Europei.