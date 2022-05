Non solo per Fabio Miretti. Il week-end calcistico appena trascorso ha avuto un sapore decisamente speciale anche per un altro giovane di proprietà della Juve, grande protagonista nel momento più decisivo della stagione. Si tratta di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che sabato ha trovato la gioia del primo gol in Serie B con un bolide di sinistro che ha regalato al suo Vicenza - squadra dove gioca in prestito dalla scorsa estate - una vittoria insperata contro il Lecce, che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave salvezza. Il suo talento è indiscutibile, lo si è visto nei due assist sublimi in casa del Como ma in generale in tutta la stagione, che ha vissuto ad altissimi livelli facendo spesso e volentieri la differenza per la squadra attualmente allenata da Francesco Baldini.



La Juve gongola, anche perchè il 20enne perugino sembra ormai pronto al salto di categoria. In realtà, stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, la Serie A Ranocchia l'aveva sfiorata già a gennaio. La Sampdoria aveva preso informazioni (ed è tuttora alla finestra), il Cagliari voleva inserirlo all'interno dell'operazione Nandez poi sfumata, Venezia e Salernitana avevano fatto una richiesta ufficiale vedendosela rispedita al mittente da parte del Vicenza. Questione di tempo, comunque, perchè nella prossima stagione il talentuoso centrocampista è destinato al massimo campionato. Non prima, però, di aver rinnovato il suo contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2023, e magari anche di aver salvato la sua squadra con un'impresa che avrebbe del miracoloso.