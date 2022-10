Dopo lo striscione spuntato nelle scorse ore fuori dall'Allianz Stadium, ecco un altro duro attacco alla società bianconera, e in particolare al presidente Andrea. A prendere la parola, in questo caso, sono direttamente iattraverso i loro profili social: gli ultras commentano l'attuale situazione in casaproprio a partire dagli scatti del "lenzuolo" appeso all'esterno dell'impianto, dove si legge la frase "MISTER ALLEGRI NON DIMETTERTI MAI!!! Chi rema contro... non è degno di indossare la maglia...!".Fino a quando decideva il colore delle tende degli uffici amministrativi o lo spessore della carta igienica nei bagni degli spogliatoi della prima squadra tutto filava liscio:scudetti, coppe nazionali, finali di Champions.Poi, ha deciso di fare veramente il Presidente: via Marotta; via Paratici;via Allegri;via Sarri; via Pirlo;via le strisce sulla maglia;via il logo;via gli ultra dallo stadio.700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere: una squadra piena zeppa di mediocri, un DS preso dalla serie C,un amministratore delegato che di calcio sa solo che la palla èsferica,uno stadio trasformato in un cinema all aperto.Lapo&John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili.