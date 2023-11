La Juventus è attualmente impegnata in una serie di trattative e valutazioni in vista della finestra di trasferimento di gennaio e anche per la pianificazione dell'estate 2024. La sospensione di Paulper doping e le questioni legali di Nicolòhanno reso il rinforzo del centrocampo una priorità chiave per il club. Allo stesso tempo, la ricerca di un fantasista/ala comeè stata una delle principali considerazioni operative.Presso il quartier generale della Continassa, si sta monitorando con attenzione la situazione di, il cui contratto scadrà a fine stagione. L'eventualità della sua partenza gratuita ha portato la Juventus a esaminare, tra cui possibili affari a prezzo scontato come, entrambi in procinto di diventare svincolati a luglio. Mentre l'attenzione su Djalò è intensa, si segnala un'analisi più distaccata rispetto a Hermoso rispetto ai mesi precedenti.La Juventus sembra intenzionata a monitorare da vicino il recupero di, che attualmente sta completando la fase finale della riabilitazione dopo un intervento ai legamenti del ginocchio. Nonostante il recente infortunio, i dirigenti bianconeri stanno valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero in vista dell'estate, prendendo in considerazione sia gli aspetti tecnici che quelli economici. Nonostante la concorrenza di club inglesi interessati,, grazie al suo talento dimostrato in passato con il Lilla. Mentre ci sono rischi da considerare, la Juventus sembra determinata a muoversi con prudenza e tempismo per garantire il successo di questa potenziale acquisizione.