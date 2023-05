La pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport hanno fatto parlare tutti. I tifosi della Juventus imbufaliti e gli altri esultanti. Analisti e opinionisti impegnati a spiegare e commentare le 75 pagine prodotte.che, sul web, chiedono al club una maggiore reattività comunicativa in questo senso. Altri, invece, lamentano il fatto di essere stati lasciati soli a difendere la Vecchia Signora, sottolineandoAnche il Corriere dello Sport, oggi, fa emergere il silenzio della società: “ Nessuna reazione. La Juve ha accolto in silenzio le motivazioni del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni sulla sentenza relativa al ricorso sulla penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze”. Secondo il quotidiano sportivo: