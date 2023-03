C'è chi racconta di non aver dormito e chi, invece, suonata la sveglia ha rivolto il primo pensiero della mattinata a Federico. L'esultanza per la vittoria contro ilé durata un attimo, già dall'immediato post partita, infatti, i tifosi dellahanno mostrato la propria preoccupazione per le condizioni dell'attaccante bianconero.Chiesa ha terminato il match zoppicante, dopo una torsione innaturale del ginocchio destro che per un attimo ha gelato l'intero Alliaz Stadium. Oggi si sottoporrà alle visite strumentali al JMedical che restituiranno l'entità del danno e i tempi di recupero. Intanto, una raccolta dei messaggi preoccupati dei tifosi bianconeri.