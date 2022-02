Una prima bozza di Superlega? Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club "ribelli" secondo ESPN starebbero pianificando alcune amichevoli negli USA: al progetto sarebbe invitato anche il Milan di Pioli. Per ESPN, la location delle amichevoli in questione non è stata definita, ma l'idea è quella di andare negli Stati Uniti in più città della West Coast. Ovviamente l'obiettivo è massimizzare i profitti dagli incassi allo stadio e dalla cessione dei diritti televisivi delle amichevoli di lusso, in attesa di sfidarli poi in Champions League. Dunque, iniziano ad arrivare i primi passi di un torneo tanto atteso. No, non è la Superlega. Ma si può parlare di bozza.