Chi sostituirà Federico Chiesa? Il dubbio è proprio questo, e aumenta con il passare del tempo e con l'accorciarsi del mercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, alla Continassa si riflette e si fa di conto, si ragiona soprattutto sul reale valore di una rosa che non può fallire l'assalto alla zona Champions. Un "must", l'ha definito Maurizio Arrivabene. Che oltre a far quadrare i conti, vuole ovviamente salvaguardare la qualità della squadra. Prima mossa? Bloccare Kulusevski. Lo svedese era sul mercato ma solo a fronte di un'offerta superiore ai trenta milioni che ancora non è pervenuta. L'OBIETTIVO - Allegri vorrebbe un centravanti, e non un esterno: sa bene di avere a disposizione tanti giocatori adattabili al ruolo di Chiesa. Manca però un nove. Un elemento in grado di trasformare la mole di gioco in gol. Proseguono quindi i contatti e i ragionamenti su Mauro Icardi; prendere tempo in casa Juve può servire anche per definire meglio la battaglia tra pro e contro sul fronte Pierre-Emerick Aubameyang, ora positivo al Covid ma impegnato in Coppa d'Africa con un Gabon che ha comunque vinto al debutto. Dopo la Supercoppa, il summit decisivo.