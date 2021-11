Dopo la sosta nazionali, che si avvia alla fine, lasarà chiamata ad un vero e proprio tour de force. Tra campionato e, impegni importantissimi per la squadra di, per risalire la classifica die per assicurarsi il primo posto nel girone di Champions. Una serie di impegni che metteranno a nudo la squadra bianconera e che sveleranno quali possono essere le ambizioni della compagine guidata dal tecnico livornese. In vista della pausa natalizia, l'obiettivo è quello di trovare continuità e riportare entusiasmo nell'ambiente.