Terminato oggi il mini ciclo di allenamenti dellache si sono svolti a Vinovo, congiuntamente con ladi Massimo. Come da programma comunicato dal club, adesso due giorni di riposo e martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti alla Continassa. Alla spicciolata raggiungerannoi calciatori impegnati con le diverse nazionali per preparare il prossimo cruciale impegno contro il Bologna che darà vita ad un altro tour de force.Allegri può sorridere, in vista della sfida con i felsinei. La sua Juve sarà ancora “virtuale”, è vero: mancheranno i pezzi pregiati del mercato,, e il lungodegente - ma in fase avanzata di recupero -. Tra le fila della squadra, però, tornano sei elementi importanti: finiscono le squalifiche diindisponibili contro il Monza, si aggiungono gli acciaccatiche dovrebbero tornare regolarmente nella lista dei convocati; a difendere i pali, già convocato per l’ultimo impegno e in campo per la Polonia.Allegri può sorridere, ma non mancano preoccupazione e nervosismo. Di fatto a ottobre si deciderà il destino europeo della sua Juventus e in gran parte si delineeranno quelle che potranno essere le ambizioni in campionato.