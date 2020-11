Andrea Pirlo non avrà la difesa contata al rientro dalla sosta delle nazionali. Almeno così sembra. Come ricostruisce oggi Tuttosport, infatti, Giorgio Chiellini si sottoporrà tra oggi e domani a esami medici per capire se l'infortunio muscolare di ieri sia una lesione oppure no: se non sarà così, sarà subito disponibile dopo la pausa, se invece sì allora se ne parlerà dopo Cagliari e Ferencvaros, a fine mese. In compenso, torneranno in campo Matthijs De Ligt, che attende solo l'ok ortopedico, e Alex Sandro, pronto anche lui a debuttare in questa stagione.