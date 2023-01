Una batosta. Quella rimediata dalla Juventus sul campo per mano del Napoli. Bianconeri usciti dal Diego Armando Maradona sconfitti, un sonoro 5-1. Visto che ormai la sfida sul campo deve diventare acqua passata, i punti di distacco aumentano a 10 in ottica Scudetto e i Partenopei sul campo sembrano avere un'altra marcia. Il duello però potrebbe proseguire sul mercato, anche per aumentare la competitività magari in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora vorrebbe Jakub, terzino dello Spezia, come riferisce Tuttosport.Sembrerebbe fatto apposta per rientrare nello scacchiere di Massimiliano. Con il nuovo 3-5-2. Kiwior nasce centrale di difesa, può essere impiegato terzino e all'evenienza anche centrocampista. Il difensore polacco, compagno di nazionale di. Proprio il portiere gli avrebbe già parlato della Juventus, cercando di convincerlo. C'è però da fare i conti: lo Spezia ha acquistato Kiwior dallo Zilina (club slovacco) per poco più di due milioni di euro. Ora sarebbe disposto a cederlo ma per un prezzo di dieci volte moltiplicato. La richiesta dei liguri sarebbe dia fronte delle 40 presenze in Serie A e il mondiale appena giocato. Napoli e Juventus non solo sul campo ma continua anche sul mercato.