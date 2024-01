Quella di domani sera non sarà una gara scontata per la Juve, che contro il Sassuolo ha collezionato l'unica sconfitta maturata fino a questo momento nel campionato di Serie A. Dato che potrebbe far venire la pelle d'oca ai tifosi juventini, ma che al tempo stesso nasconde anche un lato positivo. Dal ko di Mapei infatti, la Juve non ha più perso e ha messo in fila una serie di 11 vittorie e 3 pareggi in 14 partite disputate. I punti conquistati in totale sono 36 -3 in più dell'Inter capolista -, inoltre, nel periodo compreso è stato registrato il miglior andamento della Vecchia Signora in Serie A.