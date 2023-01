Non solo il mercato in senso stretto, inteso come entrate e uscite. Anche il fronte rinnovi in casaha subito un'evidente frenata dopo il "terremoto" dovuto alladi 15 punti per il caso plusvalenze: come scrive Tuttosport, con la partecipazione alla prossima(e alle coppe europee in genere) a rischio, infatti, il club bianconero non ha più certezze sul budget effettivamente a disposizione, ma del resto l'esclusione dai tornei continentali potrebbe rappresentare un deterrente anche per gli stessi giocatori.Questo sembra essere per esempio il caso di Adrien Rabiot , per cui nelle scorse settimane la dirigenza aveva avviato i colloqui per tentare il (difficile) rinnovo di contratto: senza Champions il francese non firma, come ha fatto intuire mammache già di base non partiva da richieste alla portata, anzi... C'è poi la questione, vero pilastro della Juve in questa prima parte di stagione, sul campo e fuori: con lui, prima dello "scossone" di una settimana fa, la Juve era vicina all'accordo per un prolungamento "a vita", o quasi, ma in pochi giorni è cambiato tutto.anche per il brasiliano, dunque, in attesa di capire gli sviluppi di una vicenda destinata ad avere conseguenze su tutti gli ambiti del mondo Juve.