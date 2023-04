"Resta concentrato, lavora duro e vedrai i risultati". Così Leandroha rotto il silenzio sui social dopo lanel giorno di Pasquetta con Massimiliano, che quest'oggi in conferenza stampa ha parlato di un "confronto di idee" con l'argentino, evidentemente deluso per lo scarso minutaggio degli ultimi tempi, ribadendo comunque la sua massima fiducia in tutti i giocatori della sua squadra. Qui sotto il post del centrocampista della