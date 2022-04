4









Al triplice fischio della gara contro la Fiorentina, un’esplosione di gioia, poi l’abbraccio con il presidente Agnelli e la festa nello spogliatoio. Tutti segni di quanto pesasse l’obiettivo finale di Coppa Italia, della voglia di tutto l’ambiente bianconero di alzare un trofeo e di non terminare la stagione senza aggiornare la bacheca dello Juventus Museum.



Dopo la festa, però, una presa di coscienza collettiva, che ha rinsaldato ancora di più il gruppo. Nello spogliatoio, infatti, come raccontato questa mattina da La Stampa, si è palesata la ferma volontà di rivalsa contro l’Inter. Le sfide contro i nerazzurri, infatti, hanno segnato negativamente la stagione fin qui: dalla sconfitta in Supercoppa a quella in campionato che ha di fatto estromesso i bianconeri dai giochi scudetto. L’ambiente è carico, quindi, in vista della finale di Roma dell’11 maggio: rivalsa e voglia di vincere, su questo punterà Massimiliano Allegri.