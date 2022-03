Domenica sera dovrebbe partire titolare, ma le prossime nove gare (dieci in caso di finale di Coppa Italia) potrebbero davvero essere per lui le ultime in maglia bianconera. Giorgio Chiellini riflette sul suo futuro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la clamorosa eliminazione degli azzurri dai Mondiali in Qatar sembra aver messo una pietra tombale sul sogno del difensore di allungare la sua carriera almeno per un altro anno, cercando di non pensare agli acciacchi fisici pur di chiudere in bellezza.

Al classe 1984 ora resta solo la Juve, con cui è in scadenza nel giugno 2022: il club potrebbe esercitare l'opzione rinnovo ma in questo momento non sembra intenzionata a farlo, avendo iniziato un processo di ringiovanimento che vuole portare avanti anche nel prossimo mercato estivo; non casuali, in questo senso, l'acquisto di Federico Gatti e le grandi manovre per arrivare ad Antonio Rudiger, mancino proprio come Chiellini.

Che cosa succederebbe, dunque, se davvero questa volta i bianconeri non gli chiedessero di restare? Il capitano potrebbe smettere, oppure regalarsi un altro anno di calcio giocato ma solo negli Stati Uniti, per una nuova esperienza di vita con la sua famiglia. Terza opzione (quarta, se si considera anche il rinnovo) l'inizio di un percorso da dirigente, mettendo a frutto la laurea in Economia. E se la Juve chiamasse, lui sarebbe pronto a dire sì.