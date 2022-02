Qual è la situazione relativa a Kaio Jorge? Dopo aver rifiutato anche il Basilea dopo Granada, Wolfsburg, Salernitana, Cagliari e Sassuolo, per l'attaccante brasiliano poi è arrivato il gravissimo infortunio che lo terrà fuori per almeno 8 mesi. Come racconta Calciomercato.com, il crack ne cambia anche il futuro, perché in estate sarebbe davvero dovuto andare via in prestito. Invece resterà per essere curato, aspettato, rilanciato con calma in Under 23.